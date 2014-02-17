У Києві водії скаржаться, що замість підпалів їм стали різати шини
02:12, 17 лютого 2014Суспільство
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У водіїв у Києві з'явилася нова проблема - тепер замість підпалів їм ріжуть шини.
У Києві водії скаржаться, що замість підпалів їм стали різати шини Сегодня
Власники авто бурхливо обговорюють на форумах і в соцмережах, що невідомі ночами проколюють одразу по кілька покришок.
Припускають навіть, що орудують ті ж люди, які раніше підпалювали автомобілі. Страждають авто, залишені у дворах житлових будинків на Оболоні, Шулявці і в Дарниці, передають Вести.
У міліції ж запевняють, що масових заяв від власників машин не надходить.
"Зростання кількості заяв щодо пошкоджених коліс автомобілів у нас немає", - розповіла речник столичної міліції Ольга Білик.
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