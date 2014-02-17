У Києві водії скаржаться, що замість підпалів їм стали різати шини

Власники авто бурхливо обговорюють на форумах і в соцмережах, що невідомі ночами проколюють одразу по кілька покришок.

Припускають навіть, що орудують ті ж люди, які раніше підпалювали автомобілі. Страждають авто, залишені у дворах житлових будинків на Оболоні, Шулявці і в Дарниці, передають Вести.

У міліції ж запевняють, що масових заяв від власників машин не надходить.

"Зростання кількості заяв щодо пошкоджених коліс автомобілів у нас немає", - розповіла речник столичної міліції Ольга Білик.