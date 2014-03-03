У Запорізькій області зачиняють школи на карантин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА, «у зв'язку зі зростанням кількості дітей, хворих на грип і ГРВІ, в області призупинено навчально-виховний процес у 7 загальноосвітніх навчальних закладах».

За даними ЗОДА, від сьогодні в Запорізькій області через зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грипом серед учнів не працюють (закриті на карантин) СШ №105 у м. Запоріжжя, Азовська загальноосвітня школа в Розівському районі та 5 загальноосвітніх шкіл у Михайлівському районі Запорізької області.

Читайте такожУ Донецькій області зафіксовано випадок смерті від грипуЗа даними ГУ Держсанепідслужби в Запорізькій області, в останні тижні на території Запорізької області спостерігається зростання показників захворюваності на грип і ГРВІ: у період з 17 по 24 лютого він становив 82,5 випадків захворювання на 10 тис. жителів, минулого тижня – 87,9 випадків на 10 тис. населення.

Довідка УНІАН, рішення про призупинення навчального процесу ухвалюється органами влади на місцях у разі, якщо рівень захворюваності учнів перевищує 30%.