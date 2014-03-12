Завтра в Україні буде ясний та сонячний день, температура підвищиться вже до +17°

Протягом дня температура складе +9 +17 градусів. Лише у східній частині та в Криму ще буде прохолодно, +3 +8 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Скрізь в Україні вночі очікується від 4 тепла до 2 градусів морозу.

Масштабна область високого атмосферного тиску, антициклон обумовить у всіх областях України суху сонячну погоду.

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Вночі та вранці місцями очікуються тумани.

На заході сухо і ясно. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями 0-3 морозу, вдень +10 +15 тепла, на Закарпатті до +17 градусів.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 7-12 градусів тепла, у Сумській області +4 +8 градусів.

У центральних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

На сході опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 3 морозу, вдень 3-8 градусів тепла.

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На півдні буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень +4 +9, місцями до +12 +15 градусів.

У Києві ясна суха погода. Температура повітря вночі 0-2 тепла, вдень 9-11 градусів тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с, поривчастий.