Завтра в Україні буде ясний та сонячний день, температура підвищиться вже до +17°
13 березня після недавнього незначного похолодання температура знову підвищиться.
Протягом дня температура складе +9 +17 градусів. Лише у східній частині та в Криму ще буде прохолодно, +3 +8 градусів, повідомляє Opogode.ua.
Скрізь в Україні вночі очікується від 4 тепла до 2 градусів морозу.
Масштабна область високого атмосферного тиску, антициклон обумовить у всіх областях України суху сонячну погоду.
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Вночі та вранці місцями очікуються тумани.
На заході сухо і ясно. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями 0-3 морозу, вдень +10 +15 тепла, на Закарпатті до +17 градусів.
У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 7-12 градусів тепла, у Сумській області +4 +8 градусів.
У центральних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.
На сході опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 3 морозу, вдень 3-8 градусів тепла.
На півдні буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень +4 +9, місцями до +12 +15 градусів.
У Києві ясна суха погода. Температура повітря вночі 0-2 тепла, вдень 9-11 градусів тепла.
Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с, поривчастий.