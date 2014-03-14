Суми готові надати притулок біженцям з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив сьогодні перший заступник міського голови Сум Володимир Войтенко.

«Сьогодні з цього приводу у нас відбулася нарада. Є можливість прийняти декілька сотень сімей з Криму. Вже готуються для цього дитячі табори, готелі. Також є люди, які готові розташувати кримчан у належних їм квартирах», - відзначив Войтенко.

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У свою чергу віце-президент благодійного фонду «Веснянка» Олександр Черняк, який опікується наданням гуманітарної допомоги підшефній військовій частині у Севастополі, наразі в Сумах ведеться робота щодо створення реєстру власників житла, які готові надати свої помешкання для кримчан, змушених залишити свої домівки.