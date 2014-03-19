У Миколаєві співробітники міліції розповіли про загиблого військового

У Миколаєві співробітники міліції розслідують загибель військовослужбовця 79-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, якого виявлено з вогнепальним пораненням у дворі багатоповерхового будинку, в якому він проживав.

Як повідомив журналістам начальник УМВС у Миколаївській області Юрій Седнєв, потерпілий одержав одне поранення з пістолета в груди, при цьому на місці не виявлено зброї - імовірно, пістолет ПМ, з якого здійснено постріл, знайдені гільза і куля, яка пройшла через спину.

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"Одна з версій, яку ми розглядаємо, - це самогубство, хоча не виключаємо і версію вбивства невідомою особою, тому що на місці події пістолета не виявлено", - повідомив Седнєв.

За даними міліції, застрелений, 1985 року народження, служив за контрактом, мав звання сержанта, проживав із дружиною і немовлям, їхню сім'ю називають благополучною.

Слідство встановило, що у загиблого були борги на загальну суму близько 40 тис. грн, через що напередодні події у нього вдома була сварка з дружиною.

"При огляді потерпілого була виявлена ціла пачка квитанцій з ломбардів", - сказав начальник обласного УМВС.

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За його словами, через борги військовослужбовець був пригнічений, увечері 18 березня він залишив військову частину, прийшов додому, розмовляв із дружиною, близько півночі пішов, і дружина думала, що в розташування частини, проте вранці його труп виявили у дворі будинку. Дружина бачила у чоловіка пістолет.

"Дружина бачила у нього пістолет, який він то нервово виймав з кишені, то клав назад", - сказав Седнєв.

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При цьому встановлено, що за сержантом зброя закріплена не була, пістолет зник у одного з керівників начальницького складу військової частини.

"Введено план "Сирена" для затримання злочинця, який оволодів зброєю", - повідомив начальник обласного управління міліції. Слідство триває.