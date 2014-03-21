У Сумській області жителів прикордонних районів знову пропускають через кордон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, сьогодні від Прикордонного управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Бєлгородській і Воронезькій областям Сумський прикордонний загін отримав чергове повідомлення, в якому зазначено, що перетинання державного кордону жителями прикордонних регіонів (Сумської та Бєлгородської областей) у місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) здійснюється у відповідності до раніше досягнутих домовленостей. Однак, при цьому вказано, що жителі перетинають державний кордон тільки в пішому порядку, а перетинання державного кордону транспортними засобами в існуючих місцевих пунктах пропуску (місцях перетинання кордону) тимчасово призупинено.

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«Станом на 21 березня 2014 року всі місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) на ділянці відповідальності Сумського прикордонного загону функціонують відповідно до раніше встановлених режимів роботи», - наголошує прес-служба сумських прикордонників.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня з 18.00 за київським часом російська сторона повідомила, що тимчасово призупиняє пропуск жителів прикордонних регіонів в місцевих пунктах пропуску. Обмеження введено у пунктах пропуску Харківської, Сумської та Луганської областей, що межують з Білгородською та Вороніжською областями. Виняток становили українські місцеві пункти пропуску «Журавлівка» та «Олександрівка» на Харківщині. У цих пунктах люди можуть перетинати кордон в пішому порядку, а в «Олександрівці» будуть пропускати ще й рейсові автобуси.