Завтра в Україну повернеться холод: температура впаде до +4 градусів

Температура повітря в суботу вдень не перевищить +4 +9 градусів, лише на заході буде тепліше, до +9 +12 градусів. Вночі 30 березня стовпчики термометрів опустяться до 0-5 градусів морозу. Проте вже вдень у неділю температура повітря знову почне підвищуватися, повідомляє Opogode.ua.

Панування потужного європейського антициклону обумовить по всій Україні вихідними днями суху малохмарну погоду.

Читайте такожСиноптики розповіли, коли в Україну знову прийде похолодання

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі +1 +6 тепла, місцями 0-3 морозу, вдень 29.03 +7 +12 градусів , 30.03 +10 +15 градусів.

У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу , вдень 29.03 +3 +9, 30.03 +8 +13 градусів.

У центральних областях суха погода. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 29.03 +5 +10 , 30.03 +10 +15 градусів.

На сході опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 29.03 +3 +8, 30.03 +6 +11 градусів.

На півдні пануватиме суха погода. Температура повітря вночі 0 +5 градусів, вдень 29.03 +4 +9, 30.03 +9 +15 .

Читайте такожСиноптики прогнозують холодне літо

У Києві опадів не очікується. Температура повітря 29.03 вночі 0-2 градуси тепла, вдень +6 +8 , 30.03 вночі 1-3 градуси морозу, вдень +7 +9, вдень +10 +12 градусів.

Вітер очікується в Україні східний та північно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.