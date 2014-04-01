Чиновник Бориспільської РДА погорів на хабарі в півтора мільйони гривень

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кошти зловмисник вимагав від представника одного із забудовників за погодження та видачу технічної документації на початок будівництва багатоповерхівки.

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Оперативники затримали службовця 31 березня в одному із закладів громадського харчування неподалік Борисполя після отримання ним усієї суми «винагороди».

У рамках кримінального провадження, порушеного слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за ч. 5 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії.