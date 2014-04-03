На Вінниччині медики залікували 19-річного юнака до смерті

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями Томашпільської центральної районної лікарні прокуратурою Томашпільського району зареєстровано кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником професійних обов'язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).

У ЄРДР дане провадження внесено 2 квітня.

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Зокрема, з’ясовано, що медиками невірно діагностовано захворювання 19-річного пацієнта, невірно проводилось його лікування, внаслідок чого хлопець помер.

Наразі судово-медичною експертизою встановлено, що причина смерті відмінна від діагнозу, наданого Томашпільською ЦРЛ.