Завтра в Україну прийдуть дощі та потепління

Скрізь очікуються дощі, від невеликих до помірних. Вдень на заході та в Криму опади малоймовірні, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря поки істотно не зміниться. Протягом дня вона складе +8 +14 градусів, на заході і у південній частині до +13 +18 градусів. Тільки потеплішає вночі, +2 +7 градусів, на північному сході та сході місцями 0-2 морозу.

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У західній частині часом дощі, вдень припинення опадів. Температура повітря вночі +2 +7, вдень +10 +15, на Закарпатті до +15 +17 градусів.

У північних областях пройдуть дощі, вночі у Чернігівській і Сумській областях можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень +7 +13 градусів.

У центральних областях часом дощі. Температура повітря вночі +3 +8 , вдень +8 +14 градусів.

На сході вночі переважно сухо, вдень хмарна дощова погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень +3 +10 градусів.

На півдні дощі можливі у денні годинни, тільки в Криму буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5 +10, вдень +9 +14 , в Одеській області до +18 градусів.

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У Києві очікується дощ, вночі помірний, вдень місцями невеликий або припинення опадів. Температура повітря вночі +4 +6, вдень +10 +12 градусів.

Вітер очікується в Україні південно-західний , 5-12 м/с, можливі окремі пориви до 15-20 м/с.