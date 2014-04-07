Для жителів Криму оформили 80 тисяч російських паспортів - ФМС Росії

«На сьогоднішній день вже прийнято понад 145 тисяч документів від громадян на оформлення паспорта громадянина РФ, оформлено близько 80 тисяч паспортів, відмовилися - 16 осіб», - повідомили в прес-службі відомства.

Допомогу співробітникам міграційної служби в оформленні паспортів надають волонтери з організації "Росія - наш дім". Вони пройшли спеціальне навчання і спільно з співробітниками ФМС здійснюють первинний прийом кримчан.

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"Два мільйони жителів півострова бажають швидше оформити паспорти громадян Російської Федерації, в результаті навантаження у співробітників ФМС Росії дуже велике, але вони намагаються оперативно допомогти людям. Сподіваюся, волонтерська допомога буде корисна і допоможе нашим співгромадянам у Криму", - цитує прес-служба слова керівника волонтерської організації Володимира Шапошникова.