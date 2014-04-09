В Миколаївській області "замінували" райвідділ міліції

«Телефонний терорист» не став називати свої особисті дані, але зазначив, що вибуховий пристрій спрацює рівно о 17 годині.

Правоохоронцями були вжиті всі заходи, щоб забезпечити безпеку співробітників підрозділу міліції та громадян. На місце можливого здійснення вибуху прибули вибухо-технічна група НДЕКЦ при УМВС та кінологічна служба.

Після проведення ретельного обстеження адміністративної будівлі та прилеглої території ніяких пристроїв, які представляли загрозу для життя і здоров'я людей, правоохоронці не виявили.

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