Засуджених українців з колоній в Криму переведуть до України - генпрокурор РФ

Громадяни України, які відбувають покарання в колоніях на території Криму, в перспективі будуть етаповані для відбування покарання до України. Про це повідомив, відповідаючи на запитання журналістів у Сімферополі, генеральний прокурор РФ Юрій Чайка, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Крім того, він підтвердив, що стосовно тих, хто перебуває під кримінальним переслідуванням або відбуває покарання може бути застосована діюча в Росії амністія, якщо вони підпадають під неї відповідно до умов.

Одним із головних завдань, що стоїть перед прокурорами, Чайка назвав перекваліфікацію кримінальних справ із українського на російське кримінальне законодавство. "Ми зараз проводимо ревізію цих кримінальних справ", - сказав він. Так, усі кримінальні справи, що знаходяться у провадженні на території Криму, будуть перекваліфіковані на відповідні норми російського законодавства.

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Говорячи про масштаб цієї роботи, Чайка зазначив, що на сьогодні в судах знаходяться 1 тис. 400 кримінальних і близько 300 цивільних справ, у розгляді яких беруть участь прокурори.

Перегляд може торкнутися й тих, хто вже відбуває покарання. Якщо злочини, за які людина була засуджена, відповідають злочину за російським Кримінальним кодексом, вона продовжить відбувати покарання, якщо ж російський Кримінальний кодекс інакше кваліфікує це діяння - можлива перекваліфікація й нове судове рішення.

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Як повідомляв УНІАН, 31 березня начальник прес-служби Управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області Олександр Науменко повідомив, що частину ув’язнених із в'язниць у Криму збираються перевести до Києва.

За даними газети «Сегодня», покарання в колоніях на півострові відбувають 3258 ув’язнених. За словами Науменка, вже незабаром ув’язнених планують забирати в Україну. Процес почнеться, коли будуть досягнуті відповідні домовленості з РФ. Частину засуджених перевезуть до столиці.

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Водночас, правозахисники побоюються, що долею ув’язнених нелегітимна влада Криму займатиметься в останню чергу. «Із 3258 кримських ув’язнених більше половини є жителями інших областей та регіонів України, зокрема Києва й Київської області», - сказав правозахисник Едуард Багіров.

За його словами, ситуація, в якій опинилися ув’язнені - юридичний нонсенс, адже злочини вони скоїли на території України й були засуджені за українськими законами.