Засудженим дозволили користуватися мобільними телефонами та комп'ютерами

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів" (реєстраційний номер 4525).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 246 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, якими передбачено, що засуджені до обмеження волі мають право:

носити цивільний одяг, мати при собі портативні персональні комп'ютери та аксесуари до них, гроші, мобільні телефони та аксесуари до них, цінні речі, користуватися грішми без обмежень;

Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про амністію у 2014 році

відправляти листи, отримувати посилки (передачі) і бандеролі, одержувати короткострокові побачення без обмежень, а тривалі побачення - до трьох діб один раз на місяць.

користуватися засобами мобільного зв’язку;

одержувати правову допомогу, передбачену цим законом, для осіб, засуджених до позбавлення волі.

Крім того, згідно з законом, засуджені мають право: на отримання інформації про свої права і обов’язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного судом покарання; на соціальне забезпечення, у тому числі й на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок і умови виконання та відбування призначеного судом покарання; на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність поводженню.

Читайте такожУкраїна скасувала утилізаційний збір на автомобілі

Також засуджені не можуть бути піддані медичним або іншим подібним дослідженням незалежно від їх згоди. Вони мають право звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищих органів, а також до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань.

Відповідні заяви подаються у двох примірниках, один з яких з відміткою про отримання залишається у засудженого.

Читайте такожПікетувальники перекрили вулицю Грушевського біля Верховної Ради

Відповідно до закону, засуджені, в тому числі й іноземні громадяни та особи без громадянства, мають право давати пояснення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою. Відповіді засудженим даються мовою звернення.

Відповідно до закону, засудженому гарантується право на вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у тому числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від вказаних захворювань.

Також засуджені мають право на соціальне забезпечення, у тому числі й на оформлення пенсій, відповідно до законів України; отримувати у встановленому законом порядку передачі (окрім речей, що засудженим заборонено мати при собі законом, зокрема зброї, наркотичних або психотропних речовин, прекурсорів).

Законом передбачено, що засуджений має право на оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю, в тому числі щодо тривалості, умов та оплати праці; встановлюється восьмигодинний робочий день, але не більш як 40 годин на тиждень.

Читайте такожУкраїна скасувала утилізаційний збір на автомобілі

Також засуджені мають право на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов’язані із ставленням до релігії, у тому числі на вільний вибір і допуск священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів, за винятком обмежень, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом.

Засудженому гарантується право на правову допомогу; право на побачення.

Законом забороняється безпідставне примосуве переривання сну засуджених у нічний час, в тому числі виключно для здійснення перевірки наявності засуджених.

Крім того, законом заборонено розміщення засуджених новоприбулих до установи у приміщеннях разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також особами, які можуть негативно на них вплинути за своїми психологічними якостями.

Відповідно до закону, утримання осіб, хворих на туберкульоз, проводиться в окремих приміщеннях від інших ув’язнених.

Читайте такожРада дозволила проводити місцеві вибори одночасно з президентськими

Законом передбачено, що без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажання – у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають право: президент України або спеціально уповноважені ним представники (не більше п'яти осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); прем'єр-міністр України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі); уповноважений Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноважені ним представники; голова, заступники голови та члени Комісії при президентові України у питаннях помилування; міністр юстиції України або спеціально уповноважені ним представники (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі), народні депутати та ряд інших посадових осіб.

Відповідно до закону засуджені мають право витрачати на місяць для придбання продуктів харчування, літератури, письмового приладдя і предметів першої потреби гроші в сумі до 70% мінімального розміру заробітної плати.