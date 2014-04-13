Сьогодні православні християни відзначають Вербну неділю

Згідно з християнським ученням, цього дня Ісус Христос, за кілька днів до своїх хресних страждань, в'їхав до Єрусалиму на віслюку. Люди, оспівуючи його, встеляли дорогу перед ним пальмовим листям.

Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили гілками верби. Це дерево споконвічно в пошані серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.

Читайте такожСьогодні православні відзначають СвятвечірСьогодні в усіх церквах відбувається урочистий обряд освячення гілок верби. Вважається, що вони при цьому набувають магічних властивостей.

Виходячи з церкви в Вербну неділю, люди один одного легко торкалися лозою, кажучи: "Не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень буде Великдень".