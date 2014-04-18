Червоний хрест України заявив про захоплення відділень в Криму

Про це заявило керівництво українського суспільства в прес-центрі інформагентства "ЛІГАБізнесІнформ".

За оцінками президента Товариства Червоного хреста України Івана Усиченка, майно було захоплено на суму близько $5 млн. "Майно не опечатано. Просто на базі нашої організації була проведена установча конференція (російського Червоного хреста, - ред.), і це майно залишилося за російським Червоним хрестом", - сказав він.

Усиченко зазначив, що росіяни захопили приміщення, оргтехніку. Також в руках росіян виявився запас продуктів, призначений на випадок надзвичайних ситуацій. За його словами, майно має бути повернуто. "Нехай російський Червоний хрест створює свою організацію (у Криму - ред.) і робить необхідне оснащення для своєї діяльності", - сказав він.

Також, у зв'язку з подією, на сьогодні поставлено під сумнів реалізацію програм Червоного хреста по боротьбі з туберкульозом, СНІДом, підкреслив заступник генерального секретаря Товариства Червоного хреста України Валерій Серговський.

Читайте такожКримчани скаржаться, що їм примусово нав'язують громадянство РФ

Керівник практики судових спорів та медіації адвокатського об'єднання Юскутум, адвокат Антон Куц підкреслив, що дана ситуація є унікальною. Він зазначив, що російський Червоний хрест порушив три основні принципи діяльності гуманітарних організацій.

По-перше, був порушений принцип нейтральності, згідно з яким Червоний хрест не може брати участь у конфлікті на одній із сторін конфлікту, по-друге, принцип єдності, у відповідності з яким у будь-якій країні повинна здійснювати свою діяльність тільки одна гуманітарна організація. "У разі, якщо така територія, наприклад, як Крим, не визначена, то на ній повинен діяти той Червоний хрест, який діяв на ній до виникнення такої ситуації", - сказав адвокат.

Також був порушений принцип універсальності. "У відповідності з ним, всі товариства Червоного хреста в світі повинні діяти в єдності, і зобов'язані допомагати один одному. "Як ми бачимо, російський Червоний хрест не те що не здійснив допомогу українському Червоному хресту, він навіть не поінформував про прийняття свого рішення щодо Криму", - сказав він.

Товариство Червоного хреста України вже звернулося до своїх російських колег з вимогою припинити діяльність, спрямовану на захоплення власності товариства в Криму. Також українське товариство звернулося в міжнародну Федерацію товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця, а також Міжнародний Комітет Червоного хреста з проханням розпочати консультації з залученням українців і росіян з тим, щоб забезпечити цілісність Товариства Червоного хреста України, а також впровадити міжнародні механізми впливу на уряди і національні товариства країн, якими порушуються положення статуту міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця.