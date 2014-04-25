У Криму починають зносити українські пам'ятники

У Криму починають зносити українські пам'ятки.

Сьогодні в центрі Севастополя було зрито пам'ятний знак "Десять років ВМС України". До 9 травня планується також демонтувати пам'ятник гетьману Сагайдачному. З такою ініціативою виступив виконуючий обов'язки губернатора Севастополя Сергій Меняйло, повідомляє Крыминформ.

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"Севастополь - гордість російських моряків. Інших тут споконвіку не було. Тому мною прийнято рішення відновити справедливість. Встановлення подібних пам'ятників було спробою перекрутити історію. Таким чином, українська влада намагалася виховати нове покоління севастопольців", - сказав Міняйло.

Після демонтажу пам'ятники обіцяють відправити до Києва.

Як раніше повідомляв УНІАН, пам'ятник гетьману Сагайдачному в Севастополі був відкритий у червні 2008 року.