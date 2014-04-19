У Севастополі та Донузлаві ще залишаються українські кораблі - ЗМІ

Зокрема зазначається, що в Південній бухті Севастополя знаходиться підводний човен «Запоріжжя», доля якого поки що не визначена: човен потребує приблизно 5 млн доларів на закупівлю акумуляторної батареї та 1,5 млн доларів на ремонт торпедних апаратів. Крім того, «Запоріжжя» має несправну акустичну систему, що є перешкодою для занурювань.

Якщо човен залишиться Росії, то може використовуватись як плавуча зарядна станція, адже цього року в Севастополь мають зайти три російські дизельні підводні човни.

Нагадаємо, що 36 членів екіпажу ПЧ «Запоріжжя» виїхали в Одесу, 57 – залишилися служити Росії.

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Крім того, в Донузлаві на даний момент знаходяться великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», морський тральщик «Черкаси», протидиверсійний катер «Феодосія», а також артилерійські катери «Херсон» та «Добропілля».

Раніше видання повідомило, що військово-морську базу в селищі Новоозерному на озері Донузлав у Криму залишили середній десантний корабель «Кіровоград», протичовновий корвет «Вінниця», протипожежний катер «Євпаторія», буксир «Ковель», танкер «Горлівка» і буксирний катер «Новоозерне». У прес-службі в. о. президента додали, що разом із ними вийшла і плавуча база «Золотоноша».

Як повідомляв УНІАН, відповідно до доручення в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова в.о. міністра оборони України Михайлу Ковалю, ”в полоні не повинно залишитись жодного військового корабля”.

Зараз всі кораблі направляються до Одеси, де розташована база ВМС України.

Також продовжується виведення іншої військової техніки з Криму, зокрема військових літаків.