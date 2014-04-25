Під Слов'янськом сепаратисти побили дітей - ОДА

21:12, 25 квітня 2014
Суспільство
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Факт побиття дітей викликав негативну реакцію у місцевих мешканців.

REUTERS

У Слов'янському районі, в с. Билбасівка, сепаратисти побили дітей, які сфотографували блокпост, що вони охороняли.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

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В ОДА також підкреслили, що жителі Слов'янського району змінюють своє ставлення до незаконних формуванням: негативну реакцію викликав факт побиття дітей, які сфотографували блокпост і людей, які чергували на ньому, в Билбасівці.

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У повідомленні уточнюється ситуація, яка склалася на підступах до міста Слов'янська – в районах Крестищенської і Мирненської сільських радах велися воєнні дії силами внутрішніх військ, які зняли блокаду збройних формувань на блокпостах. Однак минулої ночі ополченці повернулися на свої позиції.

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