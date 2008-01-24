Прибуток «ПриватБанку» в 2007 році зріс втричі

Прибуток КБ «ПриватБанк» за підсумками 2007 року зріс втричі - до 1 млрд. 535 млн. грн. (за підсумками 2006 року – 506,208 млн. грн.).

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

«В умовах високо конкурентного ринку високий рівень прибутку банку свідчить, з одного боку, про якість його роботи, а з іншого - про ступінь соціальної відповідальності банку, який у повному обсязі перераховує бюджету податки і збори», - зазначив голова Правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ.

За його словами, в 2007 році банк продовжував нарощувати капітал - на 64%, до 5,389 млрд. грн, також більш ніж на 30% збільшився статутний фонд - до 2 млрд. 713 млн. 250 тис. грн.

Активи банку в 2007 році зросли на 60% - до 55,233 млрд. грн, кредитний портфель на 1 січня 2008 року становить 41,694 млрд. грн, що на 71,3% вище показників на початок 2007 року. Портфель споживчих кредитів «ПриватБанку» зріс на 56,9% - до 18,139 млрд. грн, банк залишається найбільшим у країні оператором цього ринку.

На початок 2008 року клієнтами «ПриватБанку» були понад 260 тисяч корпоративних клієнтів, 245 тисяч приватних підприємців і близько 12 мільйонів фізичних осіб. Депозити населення, розміщені в «ПриватБанку», в 2007 році збільшилися на 57,6% - до 17,66 млрд. грн. Загальний обсяг коштів населення в «ПриватБанку» становить 23 млрд. грн. (+55,4%), юридичні особи розмістили в банку понад 10,2 млрд. грн. (+22,4%).

На ринку пластикових карт у 2007 році «ПриватБанк» продовжив розвиток сучасної мережі обслуговування карт. На частку банку доводиться понад 60% усіх встановлених у торгових точках України платіжних терміналів – 38 551, 4 222, або більше 23% банкоматів. Банком емітовано понад 14,7 млн. платіжних карт, частка «ПриватБанку» на цьому ринку становить 29%.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

За даними банку, на кінець червня 2007 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Так, частка прямої участі кожного становила 41,46%, опосередкованої - 12,43%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.