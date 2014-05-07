У Кличка наполягають на комплексній реформі освіти

Тому «УДАР» наполягає на комплексному підході до реформування освіти. Про це заявила народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко.

Геращенко підкреслила, що партія «УДАР» вважає реформу в освітній галузі одним із пріоритетів нової влади як на центральному рівні, так і в регіонах. «Ми повинні комплексно підійти до реформи освіти . Не тільки ухвалити новий закон про вищу освіту, але й серйозно змінити підходи до організації шкільної і дошкільної освіти», - наголосила народний депутат.

Вона переконана, що сьогодні вкрай важливо надати школі більше самостійності та знищити корупцію в цій сфері, коли вчителі змушені були збирати з батьків побори для районних відділів освіти. Крім того, наголосила Ірина Геращенко, необхідно забрати у районних відділів освіти контролюючі функції, залишивши лише координуючі і економічно-правові. Народний депутат також виступає за зменшення кількості дозвільних документів для відкриття міні-садочків.

Ірина Геращенко наголосила, що фракція «УДАР» в новому скликанні Київради порушуватиме питання щодо відновлення роботи дитсадків та шкіл, приміщення яких використовувалися не за призначенням. Партія «УДАР», додала вона, також наполягатиме на ухваленні рішення щодо збереження муніципальних надбавок працівникам освітньої сфери. «Економіка в Києві має працювати так, щоб у влади була можливість виконувати соціальні зобов'язання перед працівниками бюджетної сфери, в першу чергу, медиками і освітянами», - підкреслила народний депутат.