Погода в Україні почне поступово погіршуватися: завтра прийдуть дощі та грози

В Україні пройдуть дощі з грозами, поривчастим вітром, температура місцями знизиться до +13 +15 градусів. Ввечері в Карпатах можливі дуже сильні дощі, повідомляє Opogode.ua.

На решті території України температура повітря буде високою, вдень очікується +19 +24 градуси. Суттєві опади малоймовірні, лише на сході місцями пройде невеликий дощ, можливо з грозами.

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У західній частині очікуються грозові дощі. Увечері в Карпатах пройдуть дуже сильні дощі. Температура повітря вночі +4 +9, вдень +15 +20 градусів, місцями +13 +15 градусів.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +4 +9, вдень +15 +21 градусів.

У центральних областях без опадів. Температура повітря вночі +5 +11, вдень +16 +22 градуси.

На сході місцями невеликі дощі, грози. Температура повітря вночі +5 +11, вдень +15 +20 градусів.

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У південній частині без істотних опадів, лише в окремих районах пройдуть невеликі локальні дощі. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +17 +24 градуси.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +7 +9, вдень 20-22 градуси тепла.

Вітер очікується в Україні південно-східний, 5-12 м/с, у західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.