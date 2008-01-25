Візові «посередники» в Україні стають популярніші

Візова процедура, що діє в Україні після підписання угоди з ЄС, досі не уніфікована. Консульства кожної з країн-членів ЄС вносять до неї власні корективи.

«Неможливо говорити про уніфіковану процедуру в посольствах, де по 800-1000 анкет на день, як у нас, і в інших, де анкет 800 на місяць. Це - інша ситуація й інша логістика». Про це заявив Посол Австрії в Україні Маркус Вукетич в ексклюзивному інтерв`ю журналові «Профіль».

На сьогодні багато посольств країн-членів ЄС в Україні залучають до опрацювання візових заявок посередників. Австрія поки що обходиться без них, проте розглядає таку можливість.

«Кількість візових анкет минулого року у нас стрімко зросла - на 34%, це багато. Нам доводиться думати про те, як ефективно опрацьовувати таку кількість документів, ми думаємо залучати посередників», заявив Посол Австрії в Україні.

На сьогодні основний візовий посередник, що співробітничає з консульствами країн-членів ЄС (компанія VFS Global), бере плату за власні послуги навіть з тих категорій громадян, для яких у візовій угоді передбачена можливість отримання безкоштовної візи.