Ющенко вимагає від Медведька розслідування трагедії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури розслідування трагедії, що сталася у Рівненській області сьогодні вночі під час проходження пасажирського потяга №43 «Київ – Івано-Франківськ» та призвела до загибелі людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у листі глави держави до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА наголошується: «Прошу невідкладно вжити вичерпних заходів для розслідування обставин цієї трагічної події та притягнення винних осіб до відповідальності».

Голові Рівненської обласної держадміністрації Віктору МАТЧУКУ Президент доручив «вжити невідкладних організаційних заходів щодо надання всебічної допомоги родинам загиблих».

Як повідомляв УНІАН, шестеро молодих людей загинули сьогодні вночі поблизу залізничної платформи «Семилітка» на Рівненщині під час проходження потяга. Вони поверталися залізничним полотном із клубу у с. Івачкове до с. Здовбиця.

В управлінні взаємодії із засобами масової інформації «Укрзалізниці» наголосили, що вини залізниці, за попередніми даними, у цій трагедії немає. Машиніст потяга, помітивши сторонніх на колії, дав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування. Однак, згідно із графіком руху, потяг їхав зі швидкістю 90 км/год, при цьому гальмівний шлях становить близько 900 м, тому наїзду на людей уникнути не вдалося, зауважили в «Укрзалізниці».