У Харкові готові прийняти понад 2 тисячі переселенців з Донбасу

Харківська область готова прийняти 2400 біженців з Донецької та Луганської областей.

Про це заявив голова Харківської ОДА Ігор Балута, передає кореспондент УНІАН.

У прес-службі облдержадміністрації повідомили,що на Харківщині підготовлено більше 60 об`єктів для проживання переселенців, які здатні прийняти до 2400 чоловік. Об`єкти розташовані у всіх районах області та Харкові.

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За словами Балути, за останні кілька днів кількість людей, які перетинають кордон Харківської області з боку Луганщини та Донеччини, значно збільшилася.

”Певну тенденцію до зростання ми спостерігали ще під час травневих свят. Люди сподівалися перечекати, поки ситуація стабілізується, але тепер ми бачимо, що їх кількість буде і далі збільшуватися”, - зазначив Балута.

Також очільник області зазначив, що раніше Донецька ОДА звернулася до керівництва Харківщини з проханням вжити 350 переселенців зі Слов`янська.

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Разом з тим в Харківську область вже прибули перші 95 переселенців із Слов`янська.

”Покинути рідне місто їм довелося через загострення ситуації та у зв`язку з проведенням АТО на Донеччині. Люди кажуть, що до останнього не хотіли їхати, але змушені були це зробити через побоювання за здоров`я і психіку дітей”, - зазначають у ХОДА.

Розселяти переселенців будуть в одному з дитячих таборів в Куп`янському районі.

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”Людям пообіцяли притулок до тих пір, поки ситуація в Донецькій області не стабілізується”, - наголошується в повідомленні.

Біженців готові прийняти також в Ізюмському районі: там для них підготовлено більше 150 місць, в основному це окремі будинки в селах району.

Разом з тим в ХОДА зазначають, що поки люди переїжджають до родичів.