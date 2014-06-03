В Україні починається зовнішнє незалежне оцінювання

На вході до пункту тестування необхідно пред'явити сертифікат ЗНО, паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, а також запрошення-перепустку для участі у ЗНО.

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«У разі відсутності одного з вищезазначених документів або пред'явлення копій сертифіката, паспорта або іншого документа абітурієнт до пункту тестування не допускається», - наголошується в повідомленні Минимстерства освіти і науки.

Допуск абітурієнтів до пункту тестуваннятриватиме з 10.15 до 10.50, початок зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів - 11.00.

Також у Міносвіти нагадали, що протягом часу, відведеного на складання тесту, абітурієнт не повинен мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.