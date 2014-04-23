Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться вчасно – Квіт

Він наголосив, жодних причин для переживань у абітурієнтів чи у батьків абсолютно немає.

«Проблема була не з державним фінансуванням. ЗНО вимагає достатньо великих затрат і держава бере на себе ці затрати. Були питання щодо вчасних проплат, що пов’язані, зокрема з друком зошитів, з витратними матеріалами тощо. Була ситуація, коли не можна було затягувати з проплатами, втратити алгоритм, щоб вчасно крок за кроком, організовувати необхідні заходи. Дуже добре, що допоміг нам фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Коли непроста ситуація була нами висвітлена на одній із прес-конференцій, з нами зв’язався директор фонду Анатолій Заболотний і запропонував допомогу. Фонд Ріната Ахметова напряму оплатив певні витрати, які мали б бути зроблені.

Читайте такожМіносвіти: Підготовка до ЗНО йде за планом, жодних зривів не будеПроблема полягала у тому, що треба було негайно оплатити витрати, а з Держказначейством були зволікання. Але тепер усі проблеми усунуті», - сказав Квіт.

Міністр підкреслив, що ЗНО відбудеться вчасно і без зволікань. «Ми докладаємо додаткових організаційних зусиль, щоб усі бажаючі кримчани пройшли зовнішнє незалежне оцінювання. Таких зареєструвалося понад 700 осіб. Вони матимуть можливість пройти оцінювання або у Херсонській області, або навіть у тих університетах у які вони мають намір вступати. Для них ми створюємо додаткові умови», - наголосив Квіт.