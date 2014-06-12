ГПУ відновила справу щодо смерті композитора Івасюка - автора "Червоної рути"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

«З огляду на значний суспільний резонанс, який у свій час викликала і на даний час непокоїть громадськість загадкова смерть композитора, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин смерті Івасюка, необхідності перевірки на причетність до позбавлення його життя певного кола осіб, Генеральною прокуратурою скасовано постанову про закриття кримінальної справи», - повідомили в Головному управлінні Генпрокуратури.

Читайте такожНа Заході співають "Червону руту", а на Сході - "Смуглянку" - соцопитування

Таке рішення було прийнято за результатами розгляду звернення члена Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України.

Розслідування причин та обставин смерті композитора доручено досвідченим слідчим.

Нагадаємо, органами прокуратури в 1979-1980 роках, а також упродовж 2009-2012 років проводилося досудове слідство у кримінальній справі за фактом смерті Івасюка, за результатами якого в листопаді 2012 року справу необґрунтовано закрито за відсутністю складу злочину.

8 травня 1979 року 30-річного Володимира Івасюка було знайдено мертвим у Брюховецькому лісі під Львовом, офіційною версією смерті назвали самогубство.

Івасюк - видатний український композитор і поет, один із основоположників української естрадної музики, автор 107-ми пісень, зокрема "Червоної Рути" і "Водограю".