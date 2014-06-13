Терористи звільнили 10 дітей із Сніжного - омбудсмен
Бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" звільнили 10 дітей-сиріт та 2 дорослих з перехопленого раніше автобуса із Сніжного, доля ще 15 дітей і двох вихователів невідома.
Про це повідомила прес-службауполномоченного Верховної Ради України з прав людини.
У повідомленні зазначається, що представники прикордонної служби Росії і терористи ДНР після переговорів з українською стороною звільнили водія автобуса і частину вихованців будинку сімейного типу з матір'ю-вихователькою, які вже прямують в Донецьк.
Читайте такожДонецька ОДА: дітей із Сніжного та їх вихователів примушували до перетину кордону РФ
"Доля 15 дітей-вихованців Сніжнянського дитячого будинку і двох супроводжуючих їх вихователів невідома. Зв'язок з ними перервано", - йдеться в повідомленні.
За фактом незаконного затримання українських дітей та примусового переміщення їх через кордон з РФ український омбудсмен звернулася до російської колегим і зажадала негайно втрутитися в ситуацію і запобігти незаконному вивезенню українських дітей на територію Росії.
Аналогічні звернення направлено на ім'я генерального прокурора Росії, міністра з надзвичайних ситуацій і губернатора Ростовської області.
Російський омбудсмен запевнила, що взяла справу під особистий контроль.
Як повідомлялося, сьогодні вранці з міста Сніжне на оздоровлення в Дніпропетровську область автобусом виїхали 25 дітей.
На виїзді з міста транспорт, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, був зупинений і захоплений.