Терористи звільнили 10 дітей із Сніжного - омбудсмен

Про це повідомила прес-службауполномоченного Верховної Ради України з прав людини.

У повідомленні зазначається, що представники прикордонної служби Росії і терористи ДНР після переговорів з українською стороною звільнили водія автобуса і частину вихованців будинку сімейного типу з матір'ю-вихователькою, які вже прямують в Донецьк.

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"Доля 15 дітей-вихованців Сніжнянського дитячого будинку і двох супроводжуючих їх вихователів невідома. Зв'язок з ними перервано", - йдеться в повідомленні.

За фактом незаконного затримання українських дітей та примусового переміщення їх через кордон з РФ український омбудсмен звернулася до російської колегим і зажадала негайно втрутитися в ситуацію і запобігти незаконному вивезенню українських дітей на територію Росії.

Аналогічні звернення направлено на ім'я генерального прокурора Росії, міністра з надзвичайних ситуацій і губернатора Ростовської області.

Російський омбудсмен запевнила, що взяла справу під особистий контроль.

Як повідомлялося, сьогодні вранці з міста Сніжне на оздоровлення в Дніпропетровську область автобусом виїхали 25 дітей.

На виїзді з міста транспорт, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, був зупинений і захоплений.