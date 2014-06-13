Міліція допоможе жителям Донецька забрати машини з району аеропорту

Побоюючись потрапити в зону бойових дій, люди не ризикують самостійно забирати свої машини, повідомляє прес-служба Головного управління (ГУ) МВС в Донецькій області.

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Начальник ГУ МВС в Донецькій області Юрій Седнєв звернувся до громадян з обіцянкою надати активне сприяння в питанні евакуації транспортних засобів. "Я запевняю вас у тому, що міліція докладе максимум зусиль для вирішення цього питання. В даний час ведуться переговори для організації одночасного безпечного вивезення транспортних засобів, які перебувають у небезпечних зонах", - зазначив Юрій Седнєв.

ГУ МВС в Донецькій області звернулося до всіх, хто зіткнувся з такою проблемою, і просить терміново зателефонувати за номерами: 050-201-98-78, 066-566-48-38 та повідомити точне місцезнаходження автомобіля, надати документи на нього і залишити свій номер мобільного телефону. "З вами зв'яжуться співробітники міліції і повідомлять дату і час, на які буде призначена евакуація", - йдеться в повідомленні ГУ МВС в області.