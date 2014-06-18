Керуючий справами УПЦ МП: інформаційна війна проти церкви загрожує безпеці країни

Таку думку висловив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) на зустрічі з послом Італії в Україні Фабріціо Романо, яка відбулася у Києво-Печерській лаврі. Про це "УНІАН-Релігії" повідомили у митрополії УПЦ МП.

У зустрічі також взяв участь секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич.

Під час зустрічі митрополит Антоній та італійський дипломат поділилися думками щодо ситуації в українському суспільстві та обговорили роль і можливості УПЦ МП в утриманні єдності українського народу.

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Зокрема, митрополит Антоній розповів, що протягом останнього часу проти УПЦ МП у деяких ЗМІ ведеться спланована інформаційна війна з використанням неперевіреної, а інколи й відверто наклепницької інформації. На думку церковного ієрарха, такі дії приводять до напруження всередині суспільства і загрожують внутрішній безпеці та стабільності в країні. Також архієрей зазначив, що нестабільність в Україні є загрозою миру та спокою на всьому європейському континенті.

У свою чергу, посол нагадав, що найближчим часом Італія переймає головування в Європейському союзі і погодився з баченням ієрарха та відзначив, що його країна в міру можливостей докладатиме зусиль, щоб сприяти подоланню української кризи, а також робитиме все можливе задля збереження стабільності в Європі.

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«Україна – серце Європи, і ми не можемо допустити, щоб існував такий фактор дестабілізації. Це небезпечно для всього континенту», - сказав пан Романо, відзначивши, що рішення конфлікту в Україні має бути знайдене дипломатичним шляхом.

На звершення зустрічі керуючий справами УПЦ МП подарував послу альбом, в якому представлена історія та світлини Києво-Печерської лаври.