Керуючий справами УПЦ МП: інформаційна війна проти церкви загрожує безпеці країни
Інформаційна війна проти Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) загрожує внутрішній безпеці та стабільності в країні.
Таку думку висловив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) на зустрічі з послом Італії в Україні Фабріціо Романо, яка відбулася у Києво-Печерській лаврі. Про це "УНІАН-Релігії" повідомили у митрополії УПЦ МП.
У зустрічі також взяв участь секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич.
Під час зустрічі митрополит Антоній та італійський дипломат поділилися думками щодо ситуації в українському суспільстві та обговорили роль і можливості УПЦ МП в утриманні єдності українського народу.
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Зокрема, митрополит Антоній розповів, що протягом останнього часу проти УПЦ МП у деяких ЗМІ ведеться спланована інформаційна війна з використанням неперевіреної, а інколи й відверто наклепницької інформації. На думку церковного ієрарха, такі дії приводять до напруження всередині суспільства і загрожують внутрішній безпеці та стабільності в країні. Також архієрей зазначив, що нестабільність в Україні є загрозою миру та спокою на всьому європейському континенті.
У свою чергу, посол нагадав, що найближчим часом Італія переймає головування в Європейському союзі і погодився з баченням ієрарха та відзначив, що його країна в міру можливостей докладатиме зусиль, щоб сприяти подоланню української кризи, а також робитиме все можливе задля збереження стабільності в Європі.
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«Україна – серце Європи, і ми не можемо допустити, щоб існував такий фактор дестабілізації. Це небезпечно для всього континенту», - сказав пан Романо, відзначивши, що рішення конфлікту в Україні має бути знайдене дипломатичним шляхом.
На звершення зустрічі керуючий справами УПЦ МП подарував послу альбом, в якому представлена історія та світлини Києво-Печерської лаври.