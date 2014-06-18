Філарет обіцяє “теплий” прийом главі РПЦ Кирилу, якщо той наважиться приїхати до Києва
11:34, 18 червня 2014Політика
0 0
Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет обіцяє “теплий” прийом главі РПЦ Кирилу, якщо той насмілиться приїхати у Київ.
Філарет певен, що Україна переможе у неоголошеній війні / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, Філарет висловив сумнів, що Кирил насмілиться це зробити.
“Якщо насмілиться приїхати в Україну, то побачить, як його зустрінуть - зустрінуть так, як він цього заслуговує”, - сказав партіарх Філарет.
Читайте такожФіларет: В Донецьку і Луганську священикам УПЦ КП не дають можливості працювати
Він підтвердив позицію УПЦ КП щодо підтримки української армії і вкотре висловив переконання, що Україна переможе “в цій неоголошеній війні”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter