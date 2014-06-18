Філарет обіцяє “теплий” прийом главі РПЦ Кирилу, якщо той наважиться приїхати до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, Філарет висловив сумнів, що Кирил насмілиться це зробити.

“Якщо насмілиться приїхати в Україну, то побачить, як його зустрінуть - зустрінуть так, як він цього заслуговує”, - сказав партіарх Філарет.

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Він підтвердив позицію УПЦ КП щодо підтримки української армії і вкотре висловив переконання, що Україна переможе “в цій неоголошеній війні”.