Філарет обіцяє “теплий” прийом главі РПЦ Кирилу, якщо той наважиться приїхати до Києва

11:34, 18 червня 2014
Політика
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Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет обіцяє “теплий” прийом главі РПЦ Кирилу, якщо той насмілиться приїхати у Київ.

Філарет певен, що Україна переможе у неоголошеній війні / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, Філарет висловив сумнів, що Кирил насмілиться це зробити.

“Якщо насмілиться приїхати в Україну, то побачить, як його зустрінуть - зустрінуть так, як він цього заслуговує”, - сказав партіарх Філарет.

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Він підтвердив позицію УПЦ КП щодо підтримки української армії і вкотре висловив переконання, що Україна переможе “в цій неоголошеній війні”.

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