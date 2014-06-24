Нацрада просить суд призупинити ретрансляцію в Україні російського каналу ТVСІ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Нацради з питань телерадіомовлення.

Окрім того, з огляду на те, що телеканали «Life News» і «REN-TV» є неадаптованими, і їх трансляція на території України заборонена, Національна рада звернулася до Генеральної прокуратури України стосовно вжиття заходів відповідного реагування, оскільки в їх програмах наявні ознаки злочину, передбачені розділом першим та статтею 161 Кримінального кодексу України щодо злочинів проти держави та розпалювання національної ворожнечі.Читайте такожНа Донбасі провайдери не виконують рішення суду про відключення російських телеканалів - Нацрада

Також Національна рада направила звернення до провайдерів програмної послуги, у яких зафіксовано ретрансляцію зазначених телеканалів, з вимогою негайно припинити цю ретрансляцію.