В Україні можуть заборонити телеканали «Россия-24», «Life News» та «НТВ»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розглядає можливість додаткового звернення до суду щодо заборони ретрансляції в Україні ще деяких російських каналів.

Про це повідомив голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов, повідомили УНІАН у прес-службі Нацради.

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За словами Манжосова, зважаючи на численні скарги громадян щодо змісту передач, які транслюються низкою російських каналів, Нацрада розглядає можливість додаткового звернення до суду щодо заборони ретрансляції деяких російських каналів на території України.

Він нагадав, що нині в Окружному адміністративному суді міста Києва триває розгляд справи про заборону мовлення на території України чотирьох російських телеканалів – «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир». Відповідне рішення суду виконують усі провайдери програмної послуги, за винятком Луганської і Донецької областей.

Окрім згаданих каналів, низка інших російських мовників транслює передачі, які містять неправдиву і ворожу інформацію. Як зазначив голова Нацради, регуляторний орган, провівши моніторинг, зафіксував наявність ознак порушень в ефірі російського інформаційного каналу «ТВ Центр-Іnternational» (ТVСІ) і звернувся до дистриб’ютора цієї програми в Україні ТОВ «Вертикаль-ТВ», м. Донецьк, із проханням надати коментар щодо поширення інформації в ефірі «ТВ Центр-Іnternational» (ТVСІ), яка не відповідає вимогам вітчизняного законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Національна рада звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити надані факти та вжити заходів реагування.

У контексті вжиття Національною радою заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки України також проводиться моніторинг програмного наповнення російської інформаційної програми «Life News», яка не входить до переліку адаптованих програм.

«Ми робимо кроки до правочинних дій, – зауважила заступник голови Нацради Лариса Мудрак. – Усю інформацію: які оператори і що транслюють – нам потрібно перевіряти разом із правоохоронними органами для того, щоб мати уточнені дані й після цього звертатися до суду».

Вона поінформувала, що вже понад 20 днів тому Україна надіслала офіційного листа до Європейської платформи регуляторних органів із проханням розглянути ситуацію із трансляцією російських каналів на французькому супутнику. «Сподіваємося, що найближчим часом надійде лист-відповідь від французького регулятора і ми матимемо можливість робити наступні кроки щодо трансляції російських каналів через французький супутник», – зазначила вона.

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Водночас Мудрак зауважила, що для всього медійного європейського середовища вкрай важливо, аби існували критерії і дефініції, що таке «пропаганда», «заклики ненависті», «інформаційна агресія», оскільки на основі чітких критеріїв, які вписані в закон, набагато легше робити висновки, щоб не допустити небезпеки – кроків до цензури.

«Принципово важливо на час агресії вживати хірургічних дій, а власне – забороняти, щоб зберегти спокій глядачів і безпосередньо захистити своє інформаційне поле». Наступним кроком, за словами Мудрак, мають бути зміни до законодавства стосовно категорій та дефініцій, а ще наступний – вироблення норм співіснування в інформаційному полі.