Об'єкти культурної спадщини Криму належать Україні - ЮНЕСКО

Про це повідомляє "Кореспондент" з посиланням на першого заступника міністра культури України Олесю Островську-Люту.

Заступник міністра зазначила, що українська сторона отримала запевнення в тому, що обговорення об'єктів культурної спадщини Криму буде здійснюватися виключно за участю України.

Також Островська-Люта розповіла, що на 38-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглядався один український об'єкт "Київ: собор св. Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра".

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Складність питання, пов'язаного з цим об'єктом полягає в наявності забудови в охоронній (буферній) зоні, що впливає на історичну панораму міста.

Херсонес Таврійський був внесений у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО минулого року.

Як повідомлялося, в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО увійшли вісім об'єктів на території України і вісім - на польській території. Зокрема, у Львівській області - Церква Вознесіння Христового в Потеличі, церква Св. Димитрія у Маткове, церква Святої Трійці у Жовкві, церква Св. Георгія в Дрогобичі, в Івано-Франківській області - церква Святого Духа в Рогатині, церква Різдва Пресвятої Богородиці в Нижньому Вербіжі, на Закарпатті - церква Вознесіння в Ясенях і церква св. Архангела Михаїла в Ужоку.