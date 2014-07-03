У Донецьку в складських приміщеннях знайшли жінку з перерізаним горлом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативними зведеннями за минулу добу, у Ворошиловському районі скоєно вбивство - в складських приміщеннях виявлено тіло жінки-реалізатора, 1962 року народження, з перерізаним горлом.

Читайте такожУ Донецьку тіло викраденого бойовиками чоловіка виявили в багажнику автомобіля - міліціяПравоохоронцями було встановлено, що невідомий убив потерпілу з корисливих мотивів: викрадено золоті прикраси й гроші.

Слідчим відділом Ворошиловського РВ відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів). Санкція цієї статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі. Проводиться розслідування.