В Артемівську обстріляли штаб терористів у будівлі прокуратури - ЗМІ
В Артемівську обстріляли будівлю міської прокуратури, в якому знаходився штаб терористичної організації "ДНР".
Як повідомляє "Вечерний Бахмут", обстріл ймовірно скоїли два БТР-а, які прибули з боку траси Харків-Ростов.
В результаті перестрілки, яка тривала з різною інтенсивністю близько 20 хвилин з використанням автоматичної зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів, була знищена "Газель", що стояла поруч з будівлею прокуратури, обстріляна будівля міської та районної прокуратури, пошкоджений стовп зовнішнього освітлення, що розташовується по інший бік перехрестя.
Нападники поїхали назад у бік траси Харків-Ростов.
Незадовго до нападу на міському форумі та в соціальних мережах з'явилися повідомлення про прибуття в частину А4176 в Парасковіївці близько 6 БТР і одного танка з десантом, повідомляє видання.
Декілька з цих БТРів були помічені очевидцями по дорозі в Артемівськ перед боєм і назад після бою.
Інформації про постраждалих немає. Очевидці стверджують, що в нападі брав участь батальйон "Артемівськ", однак жодного доказу цієї версії поки що нема, повідомляє видання.
На момент написання новини у центрі міста здалеку чути епізодичні перестрілки, проте визначити, звідки доноситься стрілянина, поки неможливо.