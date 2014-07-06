Порошенко наказав профінансувати завершення будівництва дніпропетровського метро
21:20, 06 липня 2014Суспільство
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Сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав низку законів.
У Дніпропетровську добудують метро / tov-tob.livejournal.com
Про це повідомляє прес-служба голови держави.
Зокрема, підписаний закон №1509-VII про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік» щодо надання коштів комунальному підприємству «Дніпропетровський метрополітен» для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ».
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