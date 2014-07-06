Порошенко наказав профінансувати завершення будівництва дніпропетровського метро

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Зокрема, підписаний закон №1509-VII про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік» щодо надання коштів комунальному підприємству «Дніпропетровський метрополітен» для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ».

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