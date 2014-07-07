У Донецьку в районі шахти ім. Горького горять сміття й покришки - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Станом на 12.00 ситуація в Донецьку не змінилася, системи життєзабезпечення працюють. У центрі міста й у багатьох районах видно стовп чорного диму з боку шахти ім. Горького в Ленінському районі. За попередньою інформацією, сталося займання сміття й покришок», - сказано в повідомленні й підкреслено, що на місце події «вже виїхали пожежники».