Пряма трансляція круглого столу на тему: "Розвиток національного теле-та кіновиробництва в Україні"
В світлі кардинальних змін, що відбуваються в країні, українське кіно і телебачення також вимагають нового підходу. Зараз якраз той час, який може дати поштовх до розвитку конкурентоспроможного національного виробництва.
Такі приклади вже показала Туреччина, Чехія, Греція, Іспанія і ряд інших країн, де серіали і кіно власного виробництва є домінантними.
Зараз однією з основних проблем у нас є законодавче врегулювання галузі та підтримка держави.
Учасники круглого столу обговорять актуальні проблеми та виклики, а також представлять ряд рекомендацій державним органам, для створення сприятливих умов розвитку галузі.
Організатор круглого столу - Інформагентство УНІАН. .
До участі запрошені:
Олександр Ткаченко, генеральний директор 1 +1 медіа;
Ганна Безлюдна, голова Inter Media Group;
Володимир Бородянський, голова правління СТБ;
Віктор Мирський, генеральний продюсер FILM.UA Group;
Артем Доллежаль, продюсер, директор з виробництва компанії Star Media;
Валентин Опалєв, засновник і генеральний продюсер телекомпанії «Київтелефільм»;
Олексій Гончаренко, генеральний директор Friends Production;
Ганна Чміль, культуролог, кінознавець, член Національної академії мистецтв України;
Віктор Приходько, кінорежисер, продюсер, генеральний директор телекомпанії ПРО ТБ,
Міла Новікова, кінокритик, історик мистецтв;
Михайло Іллєнко, кінорежисер;
Філіп Іллєнко, продюсер, голова Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно;
Ольга Герасим'юк, народний депутат ВРУ V і VI скликань, тележурналіст, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення