Пряма трансляція круглого столу на тему: "Розвиток національного теле-та кіновиробництва в Україні"

В світлі кардинальних змін, що відбуваються в країні, українське кіно і телебачення також вимагають нового підходу. Зараз якраз той час, який може дати поштовх до розвитку конкурентоспроможного національного виробництва.

Такі приклади вже показала Туреччина, Чехія, Греція, Іспанія і ряд інших країн, де серіали і кіно власного виробництва є домінантними.

Зараз однією з основних проблем у нас є законодавче врегулювання галузі та підтримка держави.

Учасники круглого столу обговорять актуальні проблеми та виклики, а також представлять ряд рекомендацій державним органам, для створення сприятливих умов розвитку галузі.

Організатор круглого столу - Інформагентство УНІАН. .

До участі запрошені:

Олександр Ткаченко, генеральний директор 1 +1 медіа;

Ганна Безлюдна, голова Inter Media Group;

Володимир Бородянський, голова правління СТБ;

Віктор Мирський, генеральний продюсер FILM.UA Group;

Артем Доллежаль, продюсер, директор з виробництва компанії Star Media;

Валентин Опалєв, засновник і генеральний продюсер телекомпанії «Київтелефільм»;

Олексій Гончаренко, генеральний директор Friends Production;

Ганна Чміль, культуролог, кінознавець, член Національної академії мистецтв України;

Віктор Приходько, кінорежисер, продюсер, генеральний директор телекомпанії ПРО ТБ,

Міла Новікова, кінокритик, історик мистецтв;

Михайло Іллєнко, кінорежисер;

Філіп Іллєнко, продюсер, голова Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно;

Ольга Герасим'юк, народний депутат ВРУ V і VI скликань, тележурналіст, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення