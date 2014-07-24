У МОЗ розповіли про стан охорони здоров'я у Донецьку та Луганську

Про це Глава МОЗ Олег Мусій розповів в інтерв'ю журналу Новое время.

За його словами, у звільненому від бойовиків Слов'янську відновлено роботу чотирьох лікарень. Але при цьому, психіатрична клініка міста сильно зруйнована, також постраждали санепідемстанція та пологовий будинок.

"Ці будинки ми не можемо", - зазначив міністр.Читайте такожМОЗ резервує в медзакладах до 30% місць для осіб, які постраждали у зоні АТО - Мусій

За його словами, ситуація в Донецьку і Луганську ще складніша.

"Донецька обласна клінічна лікарня частково захоплена терористами, і люди бояться туди звертатися за допомогою. У Луганську онкологічний диспасер знаходитися дуже близко від бази терористів, і під час обстрілу туди потрапляють снаряди. Багато лікарів просто виїхали з регіону. Але громадська медицина у регіоні в цілому функціонує, ліками забезпечена", - повідомив Мусій.

Повний текст інтерв'ю Олега Мусія читайте в НВ № 11 вже 25 липня.