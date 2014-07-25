МЗС повідомляє, що серед жертв авіакатастрофи в Малі не було українців. У Держдепі кажуть, що були

За офіційно підтвердженою інформацією, отриманою з Посольства України в Алжирі, серед загиблих внаслідок авіакатастрофи літака авіакомпанії Air Algérie громадян України не було.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

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На даний момент головною версією падіння вважається грозовий шторм.

Разом з тим, російське агентство РИА Новости повідомляє, що жертвами авіакатастрофи в Малі стали громадяни 15 країн, у тому числі України. Про це сказала журналістам на брифінгу в п'ятницю представник держдепартаменту Марі Харф.

"Ми думаємо і молимося про сім'ї і близьких людей шістьох членів екіпажу з Іспанії і принаймні 110 загиблих пасажирів з Алжиру, Бельгії, Буркіна-Фасо, Камеруну, Канади, Єгипту, Франції, Німеччини, Лівану, Люксембургу, Малі, Нігерії, Румунії, Швейцарії та України", - сказала Харф.

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"Громадян США на борту не було", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, літак "Алжирських авіаліній", який перестав виходити на зв'язок через 50 хвилин після зльоту, розбився 24 липня неподалік столиці Нігера. Всі 110 пасажирів і 6 членів екіпажу, імовірно, загинули.