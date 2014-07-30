У Тернополі заборонили запускати феєрверки до завершення АТО

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняв міськвиконком.

Дане рішення прийнято у зв’язку зі складною ситуацією, яка склалася у державі, численними проханнями жителів міста та правоохоронних органів, зокрема зверненням Тернопільського міськвідділу міліції.

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Як зазначено у документі, на території Тернополя забороняється використовувати піротехнічні засоби (феєрверки) до моменту завершення антитерористичної операції.

Роз’яснювальну роботу щодо виконання даного рішення буде проводити управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів серед закладів громадського харчування, ресторанного та готельного господарства, а контроль покладено на управління муніципальної поліції.