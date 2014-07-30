31 липня Україна стане найбільш спекотною країною в Європі

14:24, 30 липня 2014
Суспільство
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31 липня Україна може стати чи не найспекотнішою у Європі. Температура повітря протягом дня очікується +30 +36 градусів, лише на крайньому заході місцями +25 +30 градусів.

В Украине будет очень жарко / ТСН

Така висока температура повітря ще можлива лише в окремих районах Іспанії та Португалії, пише opogode.

У всіх областях переважатиме суха повітряна маса, лише в західній частині України пройдуть локальні грозові дощі.

У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі +15+22, вдень +25+31 градус, в Карпатах +21+26 градусів.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +18+24, вдень  +30+35 градусів.

У центральних областях  переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30 +36 градусів.

На сході очікується суха спекотна повітряна маса. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30 +36 градусів.

У південній частині - сонце та спека. Температура повітря вночі +21+26, вдень +30+36 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +19+21, вдень +31+33  градуси.

Вітер в Україні очікується південно-східний,  5-10 м/с.

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