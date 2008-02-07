Проблеми контрактної армії та оборонних заводів не знаходять достатньої уваги

Комітет з питань національної безпеки і оборони пропонує Верховній Раді провести парламентські слухання у квітні з питань розбудови контрактної армії, а у травні – щодо стану та перспектив розвитку оборонно-промислового комплексу України і технічного переоснащення Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що питання переходу на контракт є дуже актуальним для суспільства і «глибоко ініційовано політично під час виборчої кампанії».

За його словами, зараз вже є рішення, які затвердженні на рівні Міноборони і є необхідність відповідно до цих рішень прийняти зміни до держбюджету, є необхідність визначення чітких термінів переходу на контракт.

«З цих питань ми хочемо послухати уряд, представників парламентських фракцій та неурядових організацій», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що друге питання також «виключно» важливе, оскільки це питання не отримує адекватної уваги з боку керівництва держави і уряди.

Зокрема, він зауважив, що серед заступників секретаря РНБО немає профільного заступника, який відповідає за військово-технічне співробітництво, в уряді дотепер не виконано рішення РНБО від липня минулого року про створення агентства з питань розвитку ОПК, немає профільного віце-прем’єра.

«Система ОПК – зараз розбалансована», - сказав він.