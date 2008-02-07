Візит Єханурова збільшить шанси України на приєднання до ПДЧ?

Сьогодні у Вільнюсі на рівні міністрів оборони відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Представники оборонних відомств країн альянсу хочуть познайомитися з пріоритетами українського уряду щодо двосторонньої співпраці. Україну представлятиме міністр оборони Юрій Єхануров.

Зустріч міністрів оборони країн альянсу є неформальною. Вони планують обговорити стан підготовки до квітневого саміту НАТО у Бухаресті, а також ближче познайомитися зі своїм колегою з України Юрієм Єхануровим. Це перша його зустріч з представниками Північно-атлантичного альянсу на посаді міністра оборони. Там Єхануров має розказати про досягнення в реформуванні української армії та довести серйозність намірів України приєднатися до Плану дій НАТО. Говорить представник Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві зовнішніх справ України Олександр Палій: «Звичайно на Заході хочуть почути з перших вуст, що відбувається в Україні, але офіційна позиція буде значно більше важити, ніж блокування трибун. Це опозиційний антураж присутній в кожній країні. Я не думаю, що НАТО всерйоз це сприймає». Палій переконаний, що Україна гарантовано на 70% у квітні приєднається до Плану дій НАТО і візит українського міністра оборони у Вільнюс лише збільшує ці шанси.

Німецька хвиля