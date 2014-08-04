Спека трохи відступить: завтра в Україну прийдуть дощі, температура впаде до +28°

5 серпня в Україні збільшиться вологість повітря, з'являться локальні грозові дощі, які послаблять спеку на 2-4 градуси. Але +34+36 градусів перемістяться до заходу України, повідомляє Opogode.ua.

Опади більше можливі в нічні та ранкові години, а вдень буде переважати суха спекотна повітряна маса з температурою повітря +30+33, на заході до +36, а у північно-східній частині навіть очікується зниження до +28+32 градусів.

У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі +15+22, вдень +30+35 градусів.

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У північних областях вночі окремі невеликі дощі, грози, вдень без опадів. Температура повітря вночі +18 + 24, вдень +30 +33 градуси.

У центральних областях - вночі невеликі локальні дощі, грози, вдень буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +20+25, вдень +30+35 градусів.

На сході переважатиме суха повітряна маса, лише вночі можливі невеликі дощі. Температура повітря вночі +20+25 вдень +28+32 градуси.

У південній частині вночі очікуються дощі з грозами, вдень буде панувати суха сонячна погода. Температура повітря вночі +21+26, вдень +30+36 градусів.

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У Києві вночі місцями можливий невеликий дощ з грозою, вдень опадів не очікується. Температура повітря вночі +20+22, вдень близько +30 градусів.

Вітер в Україні очікується східний та північно-східний, 5-12 м/с.