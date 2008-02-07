Ющенко попередив, що в листопаді можуть полетіти голови

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на тому, щоб розпаювання землі було завершено в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з головами місцевих державних адміністрацій з питання забезпечення і гарантування реалізації конституційного права громадян України на звернення.

«Якщо ми цього року не закінчимо розпаювання, я в листопаді поставлю питання про персональну відповідальність по цій позиції», - заявив Президент України, висловлюючи своє обурення з приводу того, що процес розпаювання триває 7 років і досі не завершений.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що це питання персональної відповідальності губернаторів.

«Організуйте роботу комісій, копійки ті, які потрібні для закінчення цієї роботи, знайдіть. 200 тисяч актів не видано в Україні із 7 мільйонів. Якщо людина не знає, де його ділянка, скажіть будь ласка, як вона дивитиметься на владу, починаючи від Президента і закінчуючи органами місцевого самоврядування? На селі земля – це ключове соціальне багатство сім`ї, і ми його сьогодні ще не формалізували», - наголосив Президент України.

Він також відзначив, що місцева влада повинна виступити з чітким роз`ясненням плану дій щодо розв’язання проблем землі, починаючи від розмежування і закінчуючи виділенням землі.

«Ми повинні організувати виділення ділянок соціально незахищеним категоріям: багатодітним сім`ям, інвалідам, тим, хто вимагає соціального житла», - наголосив В.ЮЩЕНКО.