Погода на 8 - 12 лютого: дощ, мокрий сніг, ожеледиця

8 лютого на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі та вранці у західних та північних областях пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці в Україні, окрім півдня, тумани. В східній частині та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях 0-3° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та півдні Криму 5-7° тепла; у Карпатах та східних областях вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Про це УНІАН повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

9-10 лютого утримається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише в західних областях та в Криму 9 лютого місцями очікуються невеликі опади. Місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах східних областей та в районі Карпат подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Південному узбережжі Криму та крайньому заході країни близько 0°, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 5-9° тепла; у східній частині та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

11-12 лютого - без істотних опадів, лише у західних областях та в Криму пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 3-9° морозу, на сході та в Карпатах до 10-14° морозу; вдень від 2° морозу до 4° тепла, на Закарпатті до 6° тепла, у східних областях 0-5° морозу.

У м. Києві та області 8 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, туман; вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

9-10 лютого утримається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, слабка ожеледь. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

11-12 лютого - без істотних опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.