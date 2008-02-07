Чехам віддаватимуть українських дітей за полегшеною процедурою

Відтепер громадянам Чехії легше усиновлювати українських дітей.

Як повідомляє чеське агентство новин Czech News Agency, відповідні зміни, внесено до угоди між Чеською Республікою і Україною щодо правового захисту у цивільних питаннях, було ратифіковано Палатою депутатів чеського парламенту 6 лютого.

Раніше згоду на усиновлення дитини українського походження, яка проживає в Чеській Республіці, повинна була давати українська влада, тоді як тепер таке рішення ухвалюватиметься чеськими судами.

Це не тільки дасть змогу прискорити ухвалення рішення щодо усиновлення українських дітей, а й прискорить судову процедуру перебування дітей у дитячих центрах у разі, якщо вони не можуть проживати зі своїми батьками.

Крім того, чеські суди зможуть також контролювати правові відносини між батьками і дітьми українських сімей, які проживають у Чеській республіці. Суди також ухвалюватимуть рішення у випадку, якщо чеські громадяни захочуть усиновити дітей своїх українських партнерів.

За словами чеського міністра юстиції Єжі ПОСПІШІЛА, такі діти в майбутньому зможуть мати подвійне громадянство.

За інформацією чеських ЗМІ, раніше громадянам Чехії доводилося роками чекати на рішення українських судів щодо усиновлення дітей.