Чехам віддаватимуть українських дітей за полегшеною процедурою
Діти могтимуть мати подвійне громадянство
Відтепер громадянам Чехії легше усиновлювати українських дітей.
Як повідомляє чеське агентство новин Czech News Agency, відповідні зміни, внесено до угоди між Чеською Республікою і Україною щодо правового захисту у цивільних питаннях, було ратифіковано Палатою депутатів чеського парламенту 6 лютого.
Раніше згоду на усиновлення дитини українського походження, яка проживає в Чеській Республіці, повинна була давати українська влада, тоді як тепер таке рішення ухвалюватиметься чеськими судами.
Це не тільки дасть змогу прискорити ухвалення рішення щодо усиновлення українських дітей, а й прискорить судову процедуру перебування дітей у дитячих центрах у разі, якщо вони не можуть проживати зі своїми батьками.
Крім того, чеські суди зможуть також контролювати правові відносини між батьками і дітьми українських сімей, які проживають у Чеській республіці. Суди також ухвалюватимуть рішення у випадку, якщо чеські громадяни захочуть усиновити дітей своїх українських партнерів.
За словами чеського міністра юстиції Єжі ПОСПІШІЛА, такі діти в майбутньому зможуть мати подвійне громадянство.
За інформацією чеських ЗМІ, раніше громадянам Чехії доводилося роками чекати на рішення українських судів щодо усиновлення дітей.